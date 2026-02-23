Javier Cercas ve en la desclasificación de documentos del 23-F "un servicio a la democracia"

Archivo - El escritor Javier Cercas en una imagen de archivo. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El autor de la novela 'Anatomía de un instante', el escritor Javier Cercas, ha celebrado este lunes el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la desclasificación de los documentos del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981: "Le está haciendo hoy un servicio a la democracia de este país".

En declaraciones a la prensa, Cercas ha explicado que, en la presentación de la serie basada en su novela, le pidió a Sánchez que desclasificase "hasta donde él pudiese" los documentos sobre el 23-F para acabar con los bulos sobre el golpe de Estado, y ha augurado que no revelarán nada nuevo.

"El 23 de febrero es un negocio para periodistas, para políticos y para mucha gente. Por lo tanto se van a seguir contando mentiras, pero al menos van a tener un instrumento menos al que agarrarse", ha asegurado el escritor.

"PODER BRUTAL" DE LA MENTIRA

Ha dicho que escribió su novela para explicar la verdad y acabar con las mentiras: "Por supuesto que no acabé con ellas, fracasé. Y el presidente del Gobierno va a fracasar con esto, seguro. Porque la mentira tiene un poder brutal, porque la mentira es un negocio, porque vende mucho más la mentira que la verdad".

Asimismo, Cercas ha criticado la "reacción estúpida de una oposición muy torpe", después de que el PP haya calificado de cortina de humo el anuncio de Sánchez.