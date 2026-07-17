La Jefatura de Via Laietana de Barcelona, declarada Lugar de Memoria Democrática

Archivo - Fachada de la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana, a 11 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha declarado la Jefatura de Via Laietana de Barcelona como Lugar de Memoria Democrática.

Según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), desde su inauguración en 1929 a finales de la dictadura de Primo de Rivera, fue "el epicentro de la represión contra el sindicalismo y el obrerismo barcelonés", y continuó siéndolo durante la época republicana.

A partir de 1941, durante la dictadura y hasta la consolidación de la democracia, se convirtió en el "centro de la represión política franquista" en Barcelona y Catalunya.

A lo largo de la dictadura se estima que en Barcelona un mínimo de 4.143 personas fueron detenidas por actividades políticas, ya fuera por el Tribunal de Orden Público o por la Jurisdicción Militar, siendo gran parte de ellas conducidas a Via Laietana, donde "se les torturaba y maltrataba con total impunidad".

Tras la recuperación de la democracia, el inmueble pasó a desempeñar funciones propias de la actual Policía Nacional, "integrada en el marco constitucional y plenamente comprometida con la protección de los derechos y libertades de la ciudadanía".

La actividad desarrollada en el edificio desde entonces responde a los principios del Estado de Derecho y "carece de cualquier vinculación con las prácticas represivas propias del periodo dictatorial, circunstancia que refuerza la necesidad de diferenciar con claridad ambas etapas históricas en el marco de la presente declaración".

ACCIONES DE MEMORIA

El Estado impulsará la realización de recursos audiovisuales y digitales explicativos, y promoverá la instalación de placas, paneles o distintivos memoriales interpretativos.

Asimismo, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática desarrollará mecanismos institucionales para integrar este lugar de memoria "en los circuitos internacionales que respondan a situaciones de construcción de memoria democrática semejantes".