Jefferies eleva el precio objetivo de Puig a 20,5 euros

BARCELONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La casa de análisis de valores Jefferies ha decidido elevar el precio objetivo que tiene asignado sobre Puig hasta los 20,5 euros, desde los 20 euros que mantenía con anterioridad, al tiempo que sigue manteniendo la recomendación de 'Comprar' acciones de la empresa.

En un informe publicado este lunes, la firma considera que en los resultados del primer trimestre, Puig ha "superado las expectativas de nuevo", aunque muestra preocupación por la sostenibilidad de este 'momentum'.

En este sentido, ha destacado la "desconexión" entre las ventas que hace la compañía a sus distribuidores y las ventas finales a los consumidores, y asume que la empresa volverá a equilibrar este punto antes de cierre de año.

Jefferies apunta que la guerra de Irán puede tener un impacto del 1,4% en las ventas del grupo en el segundo trimestre, y que afectará especialmente a la parte de perfumes.

Por otro lado, la casa de análisis señala una probabilidad del 75% de que la fusión con Estée Lauder se concrete con una prima del 40% sobre el precio original de 16 euros por acción.