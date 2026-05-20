Jet2.com acumula 1 millón de pasajeros en Girona tras 10 años de operaciones

Imagen de la inauguración de nuevas rutas entre Girona y Reino Unido. - JET2.COM
GIRONA 20 May. (EUROPA PRESS) -
Jet2.com acumula 1 millón de viajeros en el aeropuerto de Girona en Vilobí d'Onyar desde el inicio de las operaciones de la aerolínea británica hace 10 años, informa este miércoles en un comunicado.
La compañía ha inaugurado recientemente dos nuevas rutas a Reino Unido para la temporada de verano, a Edimburgo y Londres-Gatwick, por lo que prevé posicionarse como la segunda aerolínea entre Girona y Reino Unido, con un 34% más de pasajeros que en verano de 2025, y un total de 110.000 plazas ofertadas, 11 rutas y 22 vuelos por semana.
El consejero delegado de Jet2, Steve Heapy, ha afirmado que desde la llegada de la aerolínea a Girona se ha "demostrado" su compromiso con el territorio, aumentando su capacidad y presencia y con una continua inversión.