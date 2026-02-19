Joan Clos afirma que la Catalunya de los 9 millones debe tener 1 millón de viviendas protegidas

De izquierda a derecha; Riera, Alarcón, Clos, Sánchez Llibre y Campos. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Barcelona y expresidente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Joan Clos, ha afirmado este jueves que la futura Catalunya de los 9 millones de habitantes debe tener 1 millón de viviendas protegidas.

Lo ha dicho al presentarse el 5 informe Rethink Barcelona 'Repensar la metròpoli. Perspectives de futur de l'AMB 15 anys després de l'aprovació de la llei de la seva creació al Parlament', junto al presidente y la vicepresidenta de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre y Mar Alarcón; el CEO de Aigües de Barcelona, Felipe Campos, y el director de la Societat Barcelonesa d'Estudis Econòmics i Socials de Foment (SBEES), Fèlix Riera.

Ha asegurado que para esa población se necesitan 4,5 millones de hogares, el 25% de ellos públicos: "Tenemos un trabajo extraordinario. Un millón de viviendas caben en Catalunya porque la región metropolitana es de 4.000 kilómetros cuadrados".

RODALIES

En un diálogo con Alarcón, Clos también se ha referido a la importancia de la AMB para mejorar las infraestructuras, incidiendo en Rodalies, para mejorar la conexión de las ciudades metropolitanas con Barcelona, ya que mucha gente vive en ellas pero trabaja en la capital catalana.

"Se tiene que comenzar a pensar ya seriamente qué se hace con la R1 de Rodalies, porque tenemos el cambio climático encima y es una línea muy expuesta a sus problemas. Se tiene que ver si deber ir por el interior o como lo hacemos", y ha insistido en pensarlo ya, aunque sea un proyecto a largo plazo.

También cree que hace falta más entrenamiento en gobiernos de coalición como los actuales, porque "tienen que tomar decisiones de forma más ágil, ya que la sociedad va más rápida que la capacidad del sistema político para llegar a acuerdos".

15 AÑOS DEL AMB

La jornada ha versado sobre los retos actuales de la AMB, una vez ha cumplido 15 años, y que han sido recogidos en el informe elaborado por la SBEES y presentados por Riera, que ha asegurado que en él se ve el "impacto positivo" que ha tenido su la corporación.

Así, ha subrayado que los nuevos planteamientos están enfocados y basados en las conexiones para "entender el organismo metropolitano no solo como jerárquico, sino como una red de relaciones en las que las soluciones salen de su metrópolis vivida".

Por eso, ha recalcado que el informe concreta las áreas de estudio para los próximos años en demografía, vivienda, movilidad, seguridad, turismo, cultura, sistema sanitario y educación y que todas ellas están interconectadas.

Para ejemplificarlo, ha explicado que la demografía se presenta como un "factor estructural que condicionará la economía y la gobernanza", un hecho que ha vinculado a la solución del problema de la vivienda, ya que se debe aumentar la oferta asequible, y que a la vez ha ligado a la movilidad y la mejora de infraestructuras para consolidar las conexiones entre ciudades metropolitanas y Barcelona.

SÁNCHEZ LLIBRE Y CAMPOS

Sánchez Llibre ha destacado la importancia de la SBEES para contribuir a "visibilizar la importancia del AMB y facilitar la lectura metropolitana desde la perspectiva empresarial".

"Avanzamos hacia el AMB de los 5 millones de habitantes y la metrópoli es un verdadero ámbito desde el cual afrontar con eficacia y eficiencia los grandes retos culturales y urbanos del presente y del futuro", ha dicho.

Campos ha afirmado que están viviendo un momento clave porque el área metropolitana "no se puede entender como un espacio administrativo limitado, sino como un espacio donde viven, trabajan, se mueven y construyen su proyecto de vida cerca de 5 millones de personas".

Ha remarcado que no es una aspiración teórica y que es una "responsabilidad compartida" y ha resumido los 15 años de la institución como un período de aprendizaje, consolidación y de transformaciones profundas.