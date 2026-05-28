Joan Clos (Fiabci) critica que una regulación "naif" no soluciona el problema de la vivienda

Participantes del 7º Congreso Immosomni - MAITO MIRÓ -IMMOSOMNI

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Barcelona y presidente de la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (Fiabci), Joan Clos, afirma que "se ha legislado de forma naïf, sin entender cómo funciona realmente el mercado", y que la regulación de precios o determinadas reservas obligatorias de vivienda protegida contraen la oferta sin resolver el problema del acceso".

Clos ha participado este jueves en el 7º Congreso Immosomni, celebrado en el Hotel Montblanc de Barcelona y al que han acudido representantes del sector inmobiliario, economistas y juristas, informan los organizadores en un comunicado.

"El gran problema de España no es la demanda, es que faltan viviendas", ha afirmado Clos, quien considera que la solución pasa por incrementar la edificabilidad y densificar las áreas metropolitanas para aliviar la presión sobre las grandes ciudades.

En el encuentro también ha participado la presidenta del Colegio de Agentes de Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Barcelona y de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC), Montserrat Junyent; el presidente de FAI, José María Alfaro; la directora de Gesmar 2000, Gabriela Schneir, y la administradora de fincas Montse Bassas.

Alfaro defendió que el sector necesita "una voz única y transversal" capaz de trasladar propuestas basadas en datos objetivos, mientras que Junyent reivindicó el papel social del agente inmobiliario y pidió romper con algunos estigmas asociados a la profesión.

También intervino el doctor por la Universitat de Barcelona y economista y Gonzalo Bernardos, quien alertó de la falta de profesionalización y la baja productividad del sector.