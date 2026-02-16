Joan Dausà actuará en el Festival Sons del Món de Roses (Girona) en agosto

Cartel promocional del concierto en Roses (Girona). - SONS DEL MÓN

GIRONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Joan Dausà actuará en el Festival Sons del Món, en la Ciutadella de Roses (Girona), el próximo 8 de agosto, informan los impulsores en un comunicado de este lunes.

Dausà presentará su quinto disco, 'Immortals', que verá la luz el 10 de abril, después de casi 2 años sin ofrecer conciertos de gran formato.

La nueva confirmación se suma a las actuaciones ya anunciadas de Pablo Alborán, Sergio Dalma y Lax'n'Busto.