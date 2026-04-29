Joan Dausà, Rosario y Luz Casal, en el nuevo Festival Camins de Manresa (Barcelona)

Archivo - La cantante Luz Casal durante una actuación en el Movistar Arena, a 17 de enero de 2026, en Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Joan Dausà, Rosario, Sergio Dalma, Luz Casal, la banda Sopa de Cabra y el tributo God Save the Queen actuarán en la primera edición del Festival Camins de Manresa, que se celebrará del 10 al 18 de julio.

El festival, que se celebrará en el exterior del recinto del Palau Firal, ofrecerá un gran concierto diario y contará con un espacio de restauración y gastronomía, informa este miércoles en un comunicado.

El auditorio de conciertos tendrá un doble formato, uno con 2.600 espectadores y otro mixto con capacidad para 4.000 personas, y las entradas se pondrán a la venta el 5 de mayo en la web del festival y el 6 en las taquillas del Kursaal de Manresa.