Joan Garriga (Vox) espera que el PSOE "no se venda" a ERC y no ceda con la recaudación del IRPF

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha reiterado la oposición de su grupo a la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat de 2026, que se debatirán y votarán el viernes, y ha indicado que esperan que "el PSOE no se venda una vez más a los separatistas, en este caso a ERC, y que no cedan a las exigencias de recaudar el IRPF".

"Esperamos que no salgan adelante, que no tengan el apoyo suficiente y que sí que se puedan sacar adelante las enmiendas a la totalidad", ha sostenido sobre las cuentas de la Generalitat en una rueda de prensa en la Cámara catalana este martes.

Garriga ha afirmado que el proyecto de Presupuestos acordado entre el Govern y los Comuns responde a la misma línea que los acordados en 2023 --y actualmente vigentes--, "pero perjudicando al acceso a la vivienda, la protección de las familias y las infraestructuras".

Vox --además de Junts, ERC, PP, CUP y AC-- ha presentado una enmienda a la totalidad a los Presupuestos, que se debatirá y votará conjuntamente con el resto de enmiendas el viernes por la mañana en el pleno tras intervenir también la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero.

HUELGA DE PROFESORES

Por otra parte, Garriga ha valorado que los profesores que se oponen al acuerdo alcanzado entre la Generalitat y CC.OO. y UGT "han dicho la verdad, que no les representa, que es una estafa y que están al límite".

En este sentido, ha pedido apoyar al sector educativo, en huelga esta semana en Catalunya, y promover un modelo "con menos ideología, más salario, menos burocracia y, por supuesto, devolver la autoridad y que puedan ejercerla dentro del aula".