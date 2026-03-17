Joan Garriga (Vox) espera que el PSOE "no se venda" a ERC y no ceda con la recaudación del IRPF

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, en una rueda de prensa
El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 17 marzo 2026 14:05
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BARCELONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha reiterado la oposición de su grupo a la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat de 2026, que se debatirán y votarán el viernes, y ha indicado que esperan que "el PSOE no se venda una vez más a los separatistas, en este caso a ERC, y que no cedan a las exigencias de recaudar el IRPF".

"Esperamos que no salgan adelante, que no tengan el apoyo suficiente y que sí que se puedan sacar adelante las enmiendas a la totalidad", ha sostenido sobre las cuentas de la Generalitat en una rueda de prensa en la Cámara catalana este martes.

Garriga ha afirmado que el proyecto de Presupuestos acordado entre el Govern y los Comuns responde a la misma línea que los acordados en 2023 --y actualmente vigentes--, "pero perjudicando al acceso a la vivienda, la protección de las familias y las infraestructuras".

Vox --además de Junts, ERC, PP, CUP y AC-- ha presentado una enmienda a la totalidad a los Presupuestos, que se debatirá y votará conjuntamente con el resto de enmiendas el viernes por la mañana en el pleno tras intervenir también la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero.

HUELGA DE PROFESORES

Por otra parte, Garriga ha valorado que los profesores que se oponen al acuerdo alcanzado entre la Generalitat y CC.OO. y UGT "han dicho la verdad, que no les representa, que es una estafa y que están al límite".

En este sentido, ha pedido apoyar al sector educativo, en huelga esta semana en Catalunya, y promover un modelo "con menos ideología, más salario, menos burocracia y, por supuesto, devolver la autoridad y que puedan ejercerla dentro del aula".

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