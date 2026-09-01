Joan Garriga (Vox) rechaza "cualquier cuota" para el reparto de menores migrantes llegados a Ceuta

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga - EUROPA PRESS

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha afirmado que su partido rechaza "cualquier cuota" o acuerdo de reparto de menores migrantes llegados a Ceuta y ha pedido al Gobierno que se paralicen estos procesos.

Así lo ha dicho en rueda de prensa en la Cámara este martes, donde ha explicado que su formación pedirá que se haga una declaración institucional en el Parlament en este sentido: "Aquí no nos colocan a menores que no hemos pedido que nos colocasen", ha añadido.

Garriga ha calificado de "invasión" la situación migratoria vivida en Ceuta y ha dicho que esta ha sido promovida y permitida por Marruecos y, ha apuntado, por el abandono del Gobierno que mira hacia otro lado.

Ha dicho que la integridad territorial de España no está sometida a negociación y ha advertido que el Gobierno no puede normalizar las pretensiones de Marruecos que "ataca sistemáticamente" a España, por lo que también pedirán una declaración institucional en el Parlament para reclamar que se suspenda el tratado de cooperación entre España y Marruecos.

"Levantemos ya un muro contundente para proteger nuestras fronteras y nuestra integridad territorial", ha reivindicado, y, en relación al reparto de menores migrantes, ha recalcado que Vox siempre cumple la ley, pero que su objetivo es reformar la que tiene que ver con este reparto porque, dice, es injusta.

También ha pedido a la población que acuda a las diversas concentraciones convocadas este miércoles en diferentes ciudades para "decir basta a este descontrol de las fronteras".