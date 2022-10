Joan Ignasi Elena: "Si me constara que hay mandos que detienen investigaciones, actuaría"

Cree que el Govern llegará "a acuerdos para facilitar las votaciones especialmente relevantes"

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha defendido que si le "constara que hay mandos que detienen investigaciones, actuaría".

Así ha respondido en una entrevista en el diari 'Ara' recogida por Europa Press este domingo al preguntársele por el aviso del exconseller de Interior Miquel Sàmper de investigaciones supuestamente detenidas por motivos políticos.

Elena ha explicado que ha cesado Estela porque él, como conseller, ha "venido a transformar y hay cuestiones a las que" no puede renunciar, además de que con Estela había desavenencias nucleares, ha dicho textualmente.

Preguntado por las acusaciones del intendente Toni Rodríguez al nuevo comisario dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, Estela ha respondido que eso sucedió hace tres años, cuando él no estaba en el cargo, pero que "cualquier persona que cruce la frontera de la legalidad saldrá en globo".

Ha reivindicado que no se equivocó al escoger el comisario Estela porque no solo lo nombró a él, sino que nombró a tres personas más y eso "suponía en cambio: que el máximo comandante no sea una persona única sino que fuera un equipo".

Preguntado por si se utiliza la feminización para poner cargos más permeables en puestos de decisión, ha respondido: "Además de ser mentira es una frivolidad. Yo la feminización no la digo de boca, la hemos practicado".

En cuanto al decreto de reestructuración previsto para diciembre, ha dicho que la idea es que en la jefatura haya continuidad y que solo se modernice el cuerpo "para las nuevas necesidades", como para crear una comisaría general vinculada a la ciberdelincuencia.

NUEVO GOVERN

Elena ha asegurado que cree que el nuevo Govern de la Generalitat llegará "a acuerdos para facilitar las votaciones especialmente relevantes", y que está convencido de que los grupos parlamentarios entenderán que los Presupuestos catalanes suponen más recursos para las personas que lo necesitan.

Preguntado por la posición del PSC, ha respondido que tiene "la sensación de que el PSC, en temas de seguridad, está a la derecha del PSOE", además de que le cuesta entender su estrategia, y les ha acusado textualmente de imitar el discurso de la derecha.