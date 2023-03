Joan Isaac celebra 50 años de carrera con disco, libro y conciertos y reivindica la canción de autor

"No es el fin de mi carrera", asegura el cantautor

BARCELONA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cantautor catalán Joan Isaac celebra 50 años de carrera con la edición de un nuevo disco, una caja integral con toda su discografía, un libro y dos conciertos en Barcelona --uno este viernes en la sala Luz de Gas y otro en noviembre en el Palau de la Música--, y ha reivindicado la canción de autor y como integrante de una "generación de cantautores del esfuerzo".

En un acto para dar inicio a 'Joan Isaac 50 años de canciones 70 años de vida' y en el que el cantautor ha interpretado cuatro temas, Isaac ha subrayado que su generación de cantautores que cargaban equipos, desmontaban y recorrían las poblaciones: "Éramos una especie de feriantes de cultura. Era muy bonito y muy de resistencia".

Ha asegurado que cantando lo pasa bien y le sirve para "la defensa de la lengua y del país a través de las canciones", y ha considerado que en la actualidad es fundamental defender la lengua y cultura catalanas sin menospreciar a otras.

El artista ha defendido la canción de autor, que le ha "dado la vida" tras escuchar a Jacques Brel, Joan Manuel Serrat o Luis Eduardo Aute, y lo ha calificado como un género pequeño pero grande.

Ha querido dejar claro que esta efeméride por los 50 años de carrera no supone el fin de su carrera: "Esto no es el fin de mi carrera. No pienso desfallecer mientras el cuerpo aguante y tenga algo que decir. Cuando no tenga nada que decir lo dejaré".

Isaac ha querido reivindicar la "generación perdida de cantantes que sufrieron el desierto de los años 80 y 90", y ha agradecido el trabajo de su 'hermano' Pere Camps al frente del festival BarnaSants en su trabajo de recuperación de la canción de autor.

ACTOS

Este año de celebración de los 50 años de carrera se iniciará este viernes con un concierto de Joan Isaac en el marco del festival BarnaSants para presentar 'Tinc una casa al mar', en la primera actuación para conmemorar también la celebración de sus 70 años.

Se reunirá en una caja la edición integral de toda la obra discográfica de Joan Isaac, que contendrá todas las canciones y grabaciones que desde 1973 han publicado Edigsa, Ariola, Philips, Stresmusic, Sony Music, Picap y Discmedi.

Llibres del Segle publicará un volumen antológico con los textos de 101 canciones agrupadas por temáticas, fotografías de los 50 años de trayectoria de Joan Isaac y textos firmados por personalidades de la música, la literatura, la política, el periodismo y la sociedad civil.

La clausura de las celebraciones será el 28 de noviembre en el Palau de la Música Catalana, con un concierto basado en un repertorio con piezas de cada uno de sus trabajos y en el que participarán músicos, arreglistas y artistas que han colaborado con él durante su trayectoria.