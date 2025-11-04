Joan Roca tras incendiarse su restaurante: "Alivio por no sufrir ninguna desgracia humana"

Incendio en la cúpula de madera del restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca en Vilablareix (Girona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

GIRONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cocinero Joan Roca ha lamentado el incendio que ha quemado este martes de madrugada la cúpula de madera del restaurante Mas Marroch, en Vilablareix (Girona), del que es copropietario, aunque ha expresado "alivio por no sufrir ninguna desgracia humana"

"Impotencia y alivio por no sufrir ninguna desgracia humana. Solo tangibles inflamables", ha dicho en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Roca ha agradecido a los Mossos d'Esquadra y a los Bombers de la Generalitat su "celeridad, eficacia y cuidado" con el que han abordado el incendio.