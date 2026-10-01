Joan Serra, nuevo director de 'Públic' en Catalunya

Joan Serra Carné - PÚBLIC

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El periodista Joan Serra Carné ha asumido este jueves la dirección de 'Públic' en Catalunya y será el responsable de liderar el equipo informativo catalán y consolidar el crecimiento de su edición con identidad propia íntegramente en catalán, informa el diario en un comunicado.

Licenciado en Periodismo, era hasta ahora jefe de informativos de la Cadena Ser en Catalunya y colaborador de 'El País', y antes formó parte del equipo fundacional del 'Ara' y fue redactor jefe en el digital 'Nació'.

Serra reemplaza a Ferran Espada, que se incorpora al Departament de Política Lingüística de la Generalitat, y el director de 'Público', Manuel Rico, ha destacado que la incorporación reforzará "los temas propios y el rigor" del medio.