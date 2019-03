Joaquim Forn (JxCat) no desiste de hacer campaña ni ser alcalde: "No renuncio a nada"

Publicado 21/03/2019 22:12:49 CET

Pide una victoria de JxCat "contra la represión, la prisión y el exilio"

BARCELONA, 21 Mar. (EUROA PRESS) -

El alcaldable de JxCat en Barcelona, Joaquim Forn, ha garantizado este jueves que no renuncia a nada, tampoco a hacer campaña: "No renuncio a ser alcalde si los barceloneses me otorgan su confianza. Me presento para ganar" y con el mismo convencimiento que mostró cuando sabía que votaría el 1-O pese a amenazas, coacciones y golpes de porra, según sus palabras.

"No renuncio a nada. No he renunciado a presentarme a las elecciones. No renuncio tampoco a hacer campaña. No renuncio a ser alcalde", ha proclamado en un discurso escrito en la cárcel que ha leído su mujer, Laura Masvidal, en un acto en el Casino L'Aliança del Poblenou ante unas 800 personas, que han lanzado gritos de 'Llibertad' cuando ella ha subido al escenario.

Ha sido el primer gran acto de precampaña de JxCat, cuya lista encabezarán Forn seguido por la consellera Elsa Artadi; la exconsellera Neus Munté y el delegado del Govern en Madrid, Ferran Mascarell, que han intervenido en el acto, en el que también han participado el presidente del Govern, Quim Torra; el expresidente Carles Puigdemont, y el exalcalde Xavier Trias.

"Los que abiertamente o disimuladamente dicen que no podré ser alcalde son los mismos que fomentan el relato y las acusaciones de la Fiscalía del Estado" y recurren a procesos judiciales para disminuir su fuerza política y quienes niegan el diálogo y apuestan por la represión, ha sostenido Forn en su discurso.

Considera que la mejor respuesta ante esta situación es un triunfo en las elecciones generales y las municipales: "Contra la represión, la prisión y el exilio, ¡votos en las urnas!", ha remarcado, y ha advertido de que nada puede frenar la voluntad pacífica y democrática de una ciudad o de un país y su gente.

Torra ha defendido que la capital catalana tiene que estar al lado del proyecto independentista que él lidera desde el Govern, y Puigdemont ha dicho en videoconferencia que Forn tiene que ser el próximo alcalde de la ciudad para que Barcelona sea capital de Estado y deje de tener vocación de "sucursal".

"DERECHO" A SER ALCALDE

Artadi ha destacado que ha aceptado dedicarse a la política municipal con el objetivo de que Forn sea alcalde: "Él tiene derecho, y nosotros como barceloneses tenemos derecho" de tenerlo como primer edil, ha dicho la todavía consellera, que ha explicado que Forn le propuso formar parte de la candidatura en la cárcel de Lledoners (Barcelona).

Ha sostenido que este no es un proyecto personalista --es de "coliderazgo a cuatro"-- y que quieren que Barcelona funcione, y ha dicho que la ciudad es tan potente que se tiene que gobernar muy mal para que no vaya bien, tras lo que ha criticado que se hable de nueva y vieja política cuando hay de la buena y de la mala.

La número dos ha criticado que esta nueva política abanderaba el 'Sí se puede' pero, cuando ha gobernado, ha pasado a decir "es que no puedo, es que no me dejan, es que es muy complicado y es culpa de otros", ha dicho en referencia al Gobierno de Ada Colau, y ha asegurado que impulsan este proyecto también por todos los dirigentes independentistas encarcelados o en el extranjero.

MUNTÉ DEFIENDE LA UNIDAD

La número tres de la lista, Neus Munté --ganadora de las primarias del PDeCAT-- ha subrayado que la unidad hace más fuerte el proyecto y que trabajarán juntos para que Barcelona recupere el liderazgo perdido, rechazando conformismos, la incompetencia, la pereza y el juego sucio y huyendo del "sectarismo" que ve en el equipo de la alcaldesa, Ada Colau.

El número 4 de la candidatura, Ferran Mascarell, ha asegurado que salen a ganar las elecciones municipales y ha defendido que Forn merece ser alcalde porque "ha dedicado su vida a la ciudad y ha sacrificado una parte de su vida por su país", recordando que está en prisión preventiva.

Trias ha abierto el acto elogiando a Forn y recordando que siempre ha sido su apuesta para sucederle: "Hace cuatro años tuve un sueño, y era que volviéramos a ganar las elecciones y que la persona que lo liderara fuera Joquim Forn", que ha descrito como una persona con corazón, valores, sentido de la responsabilidad y como un hombre de diálogo y de paz.

En cortas intervenciones de apoyo, han participado el investigador Manel Esteller; la portavoz de la Crida Pilar Calvo; el director general del 112, Joan Delort; los empresarios Gabriel Jené --de Barcelona Oberta-- y Ramir de Porrata; el emprendedor Ousman Umar; el urbanista Albert Civit, y la gestora cultura Àngels Torras.

Entre muchos otros, también han intervenido los actuales concejales Jordi Martí y Francina Vila, en un acto conducido por Joan Lluís Bozzo y al que han asistido también las hijas de Forn, los padres del expresidente de la ANC encarcelado Jordi Sánchez, el abogado Gonzalo Boye, y concejales del PDeCAT que no repetirán en el próximo mandato, y el exconcejal por Democracia Catalana y expresidente del FC Barcelona, Joan Laporta, entre otros.