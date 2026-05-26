Jonathan Andic deja la videpresidencia de Mango temporalmente para priorizar su defensa

Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, a su salida del Juzgado de Instrucción 5 de Martorell (Barcelona) - David Oller - Europa Press

BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Jonathan Andic, investigado por la muerte de su padre y fundador de Mango, Isak Andic, ha anunciado este martes que deja la vicepresidencia de la compañía temporalmente, mediante una carta abierta a la plantilla, para centrarse en defender su inocencia.

Andic fue detenido el pasado martes y, tras pasar a disposición judicial y declarar ante la juez de Martorell (Barcelona) que investiga el caso, quedó en libertad tras pagar una fianza de 1 millón de euros.

Asimismo, conservará sus responsabilidades en los proyectos familiares, empresariales y sociales.

En enero de 2025, el consejo de administración de Punto Fa, sociedad que aglutina el negocio de Mango, nombró al consejero delegado de la empresa, Toni Ruiz, nuevo presidente, y a Jonathan Andic, vicepresidente del consejo.

Además, el consejo de la sociedad Mango MNG Holding nombró presidente a Jonathan Andic y vicepresidentas a sus hermanas Judith Andic y Sarah Andic.