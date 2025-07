Jonathan Nott será director musical del Liceu de Barcelona desde la temporada 26-27

Josep Pons será director musical honorario en reconocimiento a su labor

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El director de orquesta británico Jonathan Nott será el director musical titular del Gran Teatre del Liceu de Barcelona a partir de la temporada 2026-2027 durante cinco temporadas, como relevo de Josep Pons, que ha estado 14 años al frente de la Orquestra del Liceu.

Es director titular de la Tokyo Symphony Orchestra y director musical y artístico de la Orchestre de la Suisse Romande, impulsó el Concurso de Dirección Gustav Mahler y fue director titular de la Orquesta Sinfónica de Bamberg, según informa el Liceu este miércoles en un comunicado.

El Liceu ha asegurado que es una de las batutas más destacadas del panorama internacional, con una personalidad artística potente, un gran compromiso con su tiempo y una visión abierta y transformadora de la música.

Nott ha asegurado que este nombramiento representa un "gran privilegio y un honor" que asume con entusiasmo, y que hace dos semanas asistió a una representación de 'Rusalka' en el Liceu, donde pudo comprobar la complicidad entre los músicos y la energía que transmiten.

"Desde mi infancia he estado profundamente vinculado al mundo del canto y la ópera, y siempre que he tenido la oportunidad de dirigir en Barcelona, he sentido una conexión muy especial con su público", ha subrayado Nott.

JOSEP PONS

Josep Pons, que tomará la batuta de la Deutsche Radio Philharmonie, será el director musical honorario del Liceu a partir de la temporada 2026-2027, un título simbólico en "reconocimiento a los excepcionales méritos artísticos y culturales", así como su firme compromiso con la institución.

Ha agradecido el nombramiento del Liceu como director musical honorario y a los cuerpos musicales de la institución: "Es el teatro que quiero, con la gente que quiero y en el país que quiero".

Pons ha aplaudido el nombramiento de Nott como su sucesor en la dirección musical del Liceu: "Pienso que se trata de un gran acierto y de una excelente noticia tanto para el teatro como para el mundo musical de nuestro país".

BIOGRAFÍA DE NOTT

Jonathan Nott fue niño cantor solista, con Louis Frémaux y la City of Birmingham Symphony Orquestra, cantó como tenor en la Universidad de Cambridge y estudió canto operístico en el Royal Northern College of Music.

Como repertorista en el London Opera Studio, se formó en dirección con David Parry, interpretó 'Tosca' al órgano, dirigió el coro fuera de escena en 'Parsifal' en el Covent Garden y dirigió a la orquesta en la grabación de L'Assedio di Calais' de Donizetti.

Su primer cargo fue como repertorista en la Ópera de Frankfurt, bajo la dirección de Garry Bertini, quien también le dio su primera oportunidad como director con 'La finta giardiniera', de Mozart, y 'Beckett Trilogy', de Heinz Holliger.

Como primer Kapellmeister de la Ópera de Wiesbaden, dirigió todo tipo de repertorio y en su estancia en Frankfurt desarrolló un gran interés por la música contemporánea.

Nott ha ocupado cargos como director musical de la Ópera de Lucerna (Suiza), director titular de la Orquesta Sinfónica de Lucerna y director musical de la Ensemble Intercontemporain, y como director musica de la Orquestre de la Suisse Romande impulsó nuevas producciones de óperas de Rossini, Debussy y Wagner.

Entre sus proyectos recientes destacan la producción de 'Saint François d'Assise' de Messiaer, dirigida por Adel Abdessemed; la 'Séptima' de Mahler, con la New Japan Philharmonic, y una gira por Alemania con la Junge Deutsche Philharmonie.