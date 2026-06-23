Jordà (ERC) cree que la condena a Ábalos es "una estocada más" a Sánchez, al que pide explicaciones

Archivo - La diputada de ERC Teresa Jordà - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada de ERC en el Congreso Teresa Jordà ha afirmado este martes que la condena al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de cárcel por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia es "una estocada más" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha pedido explicaciones y hacer limpieza en el PSOE.

"El miércoles está prevista la comparecencia del presidente, donde seremos extremadamente exigentes, como hemos sido siempre, y exigimos transparencia, porque es que ya es suficiente. Así que, por ejemplo, que el PSOE tenga que esconderse detrás del 'lawfare' no sirve demasiado", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Jordà ha expresado que Ábalos no era únicamente ministro de Transportes, sino secretario de organización del PSOE y quien defendió la moción de censura en nombre del partido, y ha exigido claridad y medidas a Sánchez: "Creo que no ha explicado todo lo que debe explicar".

LEGISLATURA Y PRESUPUESTOS

Ha instado al Ejecutivo promover un plan para el último año de legislatura y ha vinculado el apoyo de ERC al cierre de algunas carpetas que considera importantes para Catalunya, como la oficialidad del catalán en Europa, mejorar la movilidad de Rodalies, la vivienda, la nueva financiación o la condonación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA): "Si se aguanta, que sirva para algo".

Preguntada por una eventual propuesta de Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha señalado que estos tienen "pocos números" de aprobarse.