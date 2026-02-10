Jordi Albert (ERC) pide impulsar un salario mínimo catalán y un "cambio de modelo productivo"

El diputado de ERC, Jordi Albert, durante un pleno en el Parlament de Cataluña, a 10 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). El Parlament acoge el debate general sobre la crisis del ascensor social, el progreso económico y el estado del biene - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Albert, ha pedido impulsar un salario mínimo catalán, mediante el traspaso de competencias para fijar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y que haya "un cambio de modelo productivo".

Así se ha pronunciado este martes en el pleno monográfico sobre 'La crisis del ascensor social', donde ha criticado que Junts proponga un salario de referencia catalán, y ha replicado al portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés: "Diputado Vergés, no son clases vulnerables. Se llama clase trabajadora".

También ha criticado las propuestas que apuestan por rebajar impuestos para mejorar el salario de los trabajadores, ya que considera que solo piensan en que tengan poder adquisitivo a nivel individual, y ha defendido que se debe ir a las "causas estructurales del sistema".

Ha lamentado que, por parte del Govern, haya hablado la consellera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, ya que considera que "los derechos sociales son la emergencia" y no actuar sobre las causas estructurales.

"Es muy difícil actuar contra la emergencia y contra las causas estructurales que generan los problemas si no tenemos las herramientas de un Estado", ha subrayado el diputado republicano, que ha añadido que algunos puntos del discurso del Govern es imposible hacerlos realidad sin ser un Estado.