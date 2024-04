Jordi Clos dice que no entiende el "próposito real" de la propuesta de Aragonès sobre el Aeropuerto

BARCELONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turisme de Barcelona, Jordi Clos, ha afirmado que no entiende el "próposito real" de la propuesta del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para modificar el funcionamiento de las pistas del Aeropuerto de Barcelona en julio y agosto.

"Lo he leído esta mañana y lo he tenido que leer dos veces y he terminado sin entender cuál era el propósito real de la alternativa de ampliar el Aeropuerto. Si alguien de ustedes lo tiene más claro que yo, estaría encantado de que me lo dijera", ha dicho este jueves en un coloquio del Círculo Ecuestre.

Aragonès ha propuesto modificar en julio y agosto el funcionamiento de las pistas del Aeropuerto de Barcelona en determinadas franjas horarias para aumentar la capacidad y asumir más vuelos largos.

"INTERESES DEMAGÓGICOS"

"Para mí está clarísimo que la ampliación del Aeropuerto es básica para una economía de escala de Barcelona y de Catalunya. Pero tengamos en cuenta que la ampliación de un aeropuerto de estas características lo que hace es situar y posicionar la ciudad", ha defendido Clos.

El también presidente del Gremi d'Hotels de Barcelona ha criticado que se diga "demagógicamente" que la ampliación del Aeropuerto es para aumentar el turismo, y ha insistido en que Barcelona necesita esta conectividad.

"Aquí hay unos intereses demagógicos, porque no hay nadie del sector empresarial, económico y social que esté en contra de la ampliación del Aeropuerto", ha añadido.