Jordi Hereu visita Open Cosmos en Barcelona para conocer sus avances en el secto espacial

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante una visita a las instalaciones de Open Cosmos en Barcelona - OPEN COSMOS

BARCELONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha visitado este viernes las instalaciones de Open Cosmos en Barcelona, empresa dedicada a la fabricación de satélites e infraestructura espacial, para conocer la ampliación de su infraestructura tecnológica y los avances de sus principales programas espaciales, ha informado la compañía en un comunicado.

El fundador y CEO de Open Cosmos, Rafel Jordà, ha expuesto el papel estratégico de la compañía dentro del ecosistema espacial nacional y europeo y ha detallado la capacidad de la compañía para abordar misiones espaciales completas.

La visita ha incluido un recorrido por la ampliación de la Sala Blanca, un espacio de 200 metros cuadrados que permitirá multiplicar el número de satélites integrados simultáneamente, mejorar la infraestructura para misiones institucionales y comerciales y atraer proyectos internacionales.

El ministro también ha presenciado una demostración práctica del centro de control de misiones y de la plataforma DataCosmos, una herramienta diseñada para analizar datos satelitales, así como ejemplos de uso aplicados a políticas públicas como la gestión del territorio, emergencias y seguridad, entre otros.

Jordà ha subrayado que la ampliación de las instalaciones y los proyectos que Open Cosmos tiene en marcha "reflejan el compromiso de seguir impulsando capacidades industriales que generen impacto real para administraciones, empresas y la sociedad".