Jordi Martí anuncia que se presenta a la reelección a la presidencia de Acave

El director de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE), Jordi Martí - PABLO R. SECO

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El actual presidente de Acave, Jordi Martí, ha anunciado que se presenta a la reelección para seguir al frente de la patronal de agencias de viaje, en un apunte en Linkedin recogido por Europa Press.

Martí ha explicado que toma la decisión tras una etapa que le ha permitido "escuchar, aprender y entender aún mejor qué necesita" la entidad.

"Venimos de un periodo de consenso y equilibrios que ha reforzado nuestra presencia y las relaciones institucionales. Pero es el momento de ir más allá. De reconectar con aquello esencial, de ejercer y liderazgo renovador y de impulsar soluciones que realmente transformen el día a día de nuestros asociados", ha añadido.