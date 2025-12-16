Jordi Pujol recuerda a Paco Candel y ve actual su mensaje en 'Els altres catalans'

Archivo - El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en una imagen de archivo - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha recordado este martes al periodista y escritor Paco Candel y a su obra 'Els altres catalans', cuyo mensaje considera vigente en la sociedad actual: "Es el libro que más ha contribuido a fomentar la esperanza, el progreso, la justicia y el bienestar global en Catalunya".

Así lo ha subrayado en un artículo en 'La Vanguardia' recogido por Europa Press, en donde ha señalado que este martes se cierra con un acto en la Generalitat el Año Candel, un hecho que Pujol atribuye al interés que la obra de Candel suscitó sobre la migración: "Una trascendencia vital. De ser o no ser. De supervivencia. De ser en términos positivos, de progreso y de convivencia".

Ha recalcado que 'Els altres catalans' es un libro "muy auténtico" sobre un hecho social, político y humano de la máxima trascendencia para el futuro de Catalunya y que la obra originó una generosidad, a su juicio, indispensable y una mentalidad para abordar la inmigración.

"Soy un hombre con algunas obsesiones, que a buen seguro con la edad se me han agravado. Ya tengo 95. Y no estoy plenamente en forma. Pero una de esas obsesiones tiene que ver con Catalunya, con su gente, con todos aquellos --con todos aquellos-- que viven y trabajan en Catalunya y que configuran el pilar del país, el país que amo".

Pujol considera que el libro consiguió plantear un tema con comprensión hacia todo el mundo, que jugó un papel de un gran impacto para el futuro de Catalunya "a la corta y a la larga" y que su mensaje, también en la actualidad, puede ser entendido por toda la gente que aspira a hacer de Catalunya un país mejor, textualmente.