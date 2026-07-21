Jordi Sendra será el alcaldable de Junts en Tarragona en las municipales de 2027

TARRAGONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El actual líder de Junts en el Ayuntamiento de Tarragona, Jordi Sendra, será el alcaldable de la formación de cara a las elecciones municipales de 2027 tras no presentarse ningún otro candidato a una votación en primarias.

"A quienes me preguntaban por qué doy este paso les he dicho lo que pienso de verdad: porque he escuchado, durante meses, a militantes, vecinos y vecinas, entidades y personas que quieren a esta ciudad, y todas me han dicho lo mismo con palabras diferentes: Tarragona puede ser mucho más. Y yo me lo creo", ha expresado Sendra en una carta a la que ha tenido acceso Europa Press.

El candidato de Junts ha asegurado conocer la ciudad tras haberla "pisado, trabajado y defendido durante años" y ha añadido que con un proyecto sólido se pueden llevar a cabo proyectos que por ahora parecen imposibles.

"Quiero una Tarragona donde los barrios no sean la periferia de nada, sino el centro de la política municipal. Una Tarragona que cuide a la gente mayor, que dé oportunidades de verdad a los jóvenes y que no obligue a nadie a irse de la ciudad para poder vivir".

El candidato juntaire también ha puesto en valor el componente histórico de la ciudad como "motor de futuro" y ha abogado por una ciudad arraigada a Catalunya.

Entre el 28 de julio a las 10.00 y el 29 de julio a las 19.00 los militantes deberán decidir a través de una votación la candidatura, según marca el reglamento del partido.

SIN MÁS CANDIDATOS

En su momento, la dirección del partido sondeó al presidente de la Associació contra el Càncer y exconcejal convergente Fede Arán como posible candidato, sin éxito finalmente.

Otro de los nombres mantuvieron su voluntad de presentarse en unas posibles primarias era el abogado Roger Baiges, en nombre del denominado sector crítico.