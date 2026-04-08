Jorge Manent, nuevo consejero delegado de Renta Corporación

El director del área patrimonial de Renta Corporación, David Vila; el presidente, Luis Hernández de Cabanyes, y el consejero delegado, Jorge Manent - DAVID CAMPOS - RENTA CORPORACIÓN

BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Renta Corporación ha aprobado el nombramiento de Jorge Manent como nuevo consejero delegado a partir del próximo 11 de mayo, en sustitución de David Vila, que tras 15 años en el cargo mantendrá la dirección del área patrimonial para consolidar la expansión de vehículos como Wellder y Cabe.

En un comunicado remitido este miércoles, la empresa ha explicado que Manent "trabajará estrechamente" con el presidente de la empresa, Luis Hernández de Cabanyes, con el fin de impulsar la evolución de la empresa y consolidar su estrategia a largo plazo.

Hasta el momento, Manent ejercía como director de Inversiones en CriteriaCaixa, y durante su carrera ha ocupado cargos como el de director general de Aigües de Barcelona.

El directivo ha explicado que es "un honor" incorporarse a Renta Corporación, de la que ha destacado su solidez, lo que ha dicho que permite afrontar la nueva etapa con grandes oportunidades para crear valor y reforzar la presencia en el mercado.

Hernández de Cabanyes ha explicado que el nombramiento supone un paso adelante en la "ambición de crecimiento y transformación" y ha agradecido el trabajo realizado por Vila.