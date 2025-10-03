La Jornada Forestal de Sant Francesc destaca la mecanización avanzada en la gestión forestal

Archivo - Tractores circulando por Cardedeu, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centre de la Propietat Forestal (CPF) del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha celebrado este viernes la Jornada Forestal de Sant Francesc en Solsona (Lleida), en la que ha destacado la mecanización avanzada para tener una gestión forestal "más eficiente y segura".

En esta edición, bajo el título "Los trabajadores forestales con procesadora y autocargador: innovación y eficiencia en la gestión forestal", se centra en las ventajas de esta maquinaria y de los retos que comporta su adaptación a los bosques catalanes.

Sobre esta cuestión, la Conselleria está cerrando unas ayudas orientadas a transformar y comercializar los recursos forestales por un importe total de 6 millones de euros, a fin de modernizar la maquinaria y la producción forestal para obtener más rentabilidad.

Se trata de una línea dirigida a empresas y autónomos que vinculados a la actividad forestal y que, en la convocatoria de 2024, ha alcanzado los 58 beneficiarios, cuya maquinaria está subvencionada hasta un máximo de 250.000 euros --empresas y autónomos pueden llegar a recibir un 40% del coste total--.

El Departamento financia tanto la adquisición de maquinaria forestal --tractores, autocargadores, procesadores y complementos como cables y pinzas--, así como toda la maquinaria necesaria para desarrollar la actividad, como camiones de transporte o básculas.