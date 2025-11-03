Una jornada de ICAB y ASCOM analizará la aplicación del Compliance ante el reto tecnológico

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) y la Asociación Española de Compliance (ASCOM) organizan el 'VI Congreso de Compliance ICAB-ASCOM 2025', bajo el título 'Compliance ante el reto tecnológico', que tendrá lugar el 5 de noviembre de 2025, a partir de las 9.30 horas, en la sede del ICAB.

El evento reunirá a juristas y expertos en protección de datos, inteligencia artificial y ciberseguridad para analizar cómo las nuevas tecnologías están transformando el papel del Compliance Officer y cómo se aborda la función de cumplimiento normativo en las organizaciones, informa la organización colegial en un comunicado.

Las jornadas estarán vinculadas a la Asociación Aspanin, dedicada a la mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual y mental y sus respectivas familias, en el marco del proyecto '12 Congresos - 12 Causas, impulsado por la decana Cristina Vallejo con el lema 'El ICAB, comprometido cada mes con una causa social'.

El proyecto tiene como objetivo poner en valor la función social de la abogacía, vinculando los principales congresos jurídicos del ICAB con 12 entidades que "trabajan desinteresadamente para transformar la sociedad, defender los derechos y mejorar la vida de las personas"; se trata del tercer congreso del ICAB vinculado a una causa social.

Por este motivo, antes del inicio del congreso intervendrán Vallejo y la diputada de la Junta de Gobierno del ICAB, Marta Domènech, para explicar esta iniciativa, mientras que la presidenta de Aspanin, Maite Forteza; la gerente, Eva Gayarre, y el abogado y patrono de la entidad, Francesc Xavier Viñas, darán a conocer la asociación y el trabajo que desarrollan.