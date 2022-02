José María Aznar ve imposible la independencia de Catalunya y le pide dejar "el terreno de lo irrealizable"

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha afirmado este miércoles que la independencia de Catalunya es imposible y ha pedido que la política catalana abandone "el terreno de lo imposible y de lo irrealizable".

"No hay autogobierno para Catalunya posible sin España, no hay Europa posible sin España, no es posible ni será posible la independencia en Catalunya y además no es deseable", ha afirmado durante un almuerzo coloquio del Círculo Ecuestre de Barcelona en el ciclo 'Agendas cruzadas Madrid-Barcelona'.

Aznar ha defendido que a la política catalana le ha ido bien cuando se ha movido en lo posible, pero mal "cuando Catalunya se ha movido en el terreno de lo imposible e irrealizable".