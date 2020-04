Josep Bargalló: "Las preinscripciones escolares las deberíamos poder hacer a mediados de mayo"

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, ha afirmado este martes que al Departamento le preocupa la preinscripción escolar: "Las preinscripciones las deberíamos poder hacer a mediados de mayo o finales como muy tarde", para conocer los grupos y profesores necesarios para el inicio del curso escolar.

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha afirmado que el decreto de alarma prohíbe los trámites administrativos, por lo que no se pueden hacer las preinscripciones hasta que se levante; si no se pudiera en mayo, se haría en junio, aunque eso "complicaría mucho el septiembre".

Bargalló espera que las preinscripciones se puedan hacer con los centros abiertos, pero si no fuera posible se deberán aumentar las explicaciones en las webs de los centros y garantizar "algún tipo de explicación presencial en otro sitio" a las familias, que el Departamento está estudiando.

Ha insistido en que espera poder reabrir escuelas e institutos antes de Sant Joan, y ha añadido que la Conselleria ya trabaja en un plan de reobertura de los centros para el regreso cuando sea posible.

Lo considera complejo, porque se deberá tener en cuenta desde el transporte escolar a las medidas de distancia en guarderías, y ha insistido en que seguramente la vuelta a las aulas no será el mismo día para todos --cada centro deberá analizar sus espacios--, y no se tomará ninguna decisión no avalada por la Conselleria de Salud y por Protección Civil.

El conseller ha afirmado que, si se plantea un desconfinamiento diferente por territorios, también se aplicará a la escuela, recordando que las escuelas de la Conca d'Òdena (Barcelona) cerraron dos días antes que el resto de Catalunya, pero que toda decisión la marcarán los expertos epidemiológicos y en salud pública.

"NADIE TIENE QUE HACER TEMARIO"

Bargalló ha afirmado que, en este periodo de confinamiento, a los alumnos se les debe acompañar para que no pierdan hábitos, pero "nadie tiene que hacer temario" ni penalizar al alumno durante la docencia virtual por el confinamiento.

Ha insistido en que un 'aprobado general' impediría mantener hábitos, y ha remarcado que ningún alumno debe suspender por lo que haga entre la 12 de marzo y la reobertura de centros.