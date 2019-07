Borrell asegura que España "no está para volver a repetir elecciones" generales

Actualizado 13/07/2019 14:55:10 CET

"Es evidente que tendrá que haber dos catalanes en el Gobierno"

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

El ministro en funciones de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha afirmado este sábado que España "no está para volver a repetir elecciones" y que quienes acusan a los socialistas de jugar con la repetición electoral se equivocan.

En la clausura de la Escuela de Verano del PSC, ha pedido que todos los partidos permitan la gobernabilidad del PSOE, ya que considera que es la única opción tras los resultados de las generales.

"Un gobierno en funciones funciona, pero no de todo. No estamos jugando. El país no se lo puede permitir", y ha subrayado que su partido quiere que haya gobierno lo antes posible.

El ministro de Exteriores también ha afirmado que "es evidente que tendrá que haber dos catalanes en el Gobierno, con una presencia fuerte y determinante".

"Dentro de poco habrá una vacante, y se admiten voluntarios", ha ironizado, aunque ha pedido que no le feliciten por su próximo cargo hasta que supere el hearing del Parlamento Europeo para ser nombrado alto representante de la UE.

"CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO"

Ante el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha agradecido su confianza para superar este "examen" en la Eurocámara, pero ha dicho que no está nada tranquilo, ya que debe conseguir el voto favorable de dos tercios de la cámara, y en la UE hay muchos puntos de vista sobre la política internacional.

Además, ha acusado al independentismo de hacer "una campaña de desprestigio terrible" contra él.

CATALUNYA Y EUROPA

Borrell ha celebrado la negociación del partido para formar municipios y diputaciones en Cataluña, y ha bromeado diciendo que podrían echar una mano en Madrid.

Ha pedido que Cataluña se reconstruya como una sociedad basada en un solo pueblo, y ha criticado que "cuando los líderes del independentismo hablan del pueblo catalán, no hablan de todo el pueblo catalán: solo hablan de una parte. Y al excluir a la otra parte destrozan la unidad del pueblo que el PSC ha querido construir".

Ha insistido en que no se pueden tolerar "expresiones disgregadoras" y ha opinado que no hay que estar de acuerdo con nadie para que cada uno pueda estar en su casa, tras lo cual ha subrayado que el PSC quiere que nadie sea ajeno a la sociedad.

El ministro en funciones ha lamentado que "los imperialismos y los nacionalismos" vuelvan a estar dentro de Europa, aunque celebra el repunte de la participación en las elecciones europeas, sobre todo de las nuevas generaciones que, según él, tienen conciencia de futuro y creen que los problemas solo se resolverán si se sienten europeos.

"La gente piensa que los problemas que tienen --para comenzar, el aire que respiran-- no se pueden resolver en el interior de cada país, sino que son problemas globales", ha reiterado Borrell, que ha asegurado que solo tienen soluciones globales y que la política necesita un espacio más grande.