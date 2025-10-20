Josep Borrell: Trump y Putin tienen un pacto y EE.UU. debe hacer que sea "impuesto" a Zelenski

El presidente de Cidob, Josep Borrell, y el exprimer ministro de Italia Matteo Renzi, durante la segunda edición del foro 'World in Progress', en el Palau de Congressos de Catalunya, 20 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Prisa organiza - David Zorrakino - Europa Press

Renzi augura que una victoria de Bardella o Le Pen en Francia será "el final de la UE" actual

El ex alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y presidente del Cidob, Josep Borrell, ha sostenido que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Rusia, Vladimir Putin "tiene un acuerdo que forjaron en Alaska, y Trump tiene el encargo de hacer que ese acuerdo sea aceptado o impuesto" al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

En un diálogo este lunes con el exprimer ministro italiano, Mateo Renzi, en el foro 'World in Progress' organizado por Prisa, Borrell ha sostenido que en la reunión de este lunes entre Trump y Zelenski, el norteamericano le habrá dicho que la guerra se debe acabar y que Ucrania debe ceder territorio a Rusia o sino Putin "va a destruir" su país.

Ha sostenido que lo que ocurra dependerá de la capacidad de Ucrania de defenderse, se ha preguntado si la UE está dispuesta a "hacer más o sustituir a Estados Unidos" en la defensa de Ucrania, y ha avisado de que eso tiene un coste e implica comprar armas.

"PERAS AL OLMO"

Ha señalado que los ciudadanos y los gobiernos "tienen tendencias a pedir peras al olmo" a la Unión Europea y le reclaman cosas para las que no fue creada, como políticas de vivienda y en defensa, y ha subrayado que el actual contexto en que el uso de la fuerza está presente Europa debe cambiar sus perspectivas.

Ha añadido que la UE tiene tres grandes problemas: el choque con Putin y con Estados Unidos, el choque demográfico y el retraso tecnológico, tras lo que ha augurado que la UE deberá enfrentar el reto migratorio y deberá hacer "un gran sobresalto con una gran inversión", para no quedarse atrás en cuanto a la tecnología.

MATEO RENZI

Según Renzi, el problema de Europa no es la extrema derecha y sí "el bloqueo del sueño europeo" donde, a su juicio, la burocracia ha ocupado el lugar de la política con el riesgo de que esto lleve a la destrucción del proyecto europeo.

"En este marco, la extrema derecha tiene la posibilidad de tener un crecimiento increíble gracias a nuestros errores. El problema de Europa es que, actualmente, está totalmente bloqueada por la sobrerregulación", por lo que ha pedido transformar Europa en un lugar que apele más a la esperanza que al miedo y que potencie el talento, la educación y se den oportunidades.

Para argumentarlo, ha comparado la situación de Europa con el robo en el Museo del Louvre, en París, este domingo: "Tenemos la mejor cosa del mundo pero nos da igual, y en 7 minutos, quizá en 4, un ladrón ha podido entrar y perpetrar este robo. Es muy triste pero es lo que ha pasado en los últimos 20 años en los valores europeos de la política".

Pese a considerar decepcionante que España tenga un PIB cinco veces superior al de Italia, ha defendido que Italia y España deben trabajar juntos para revitalizar Europa y ha recurrido a la metáfora de que deben ser "como Sinner y Alcaraz" para desafiarse mutuamente e intentar mejorar todos.

FRANCIA

En su opinión, el auténtico enfermo de Europa --ha dicho textualmente-- es Francia dado que considera que una victoria de Jordan Bardella o de Le Pen, en caso de que pueda presentarse, en las elecciones de 2027 representaría "el final de la UE tal y como" es actualmente.

"Si Bardella o Le Pen se enfrentan a (Jean-Luc) Mélenchon ganarán seguro porque la izquierda radical no es la respuesta a la extrema derecha. El único camino es crear una nueva posibilidad en el centro izquierda, capaz de ganar en la segunda vuelta", ha dicho.

También ha cargado contra los populismos, asegurando que Italia seria "la Sillicon Valley de la política" si el populismo fuera una start up, ha criticado a la primera ministra de su país, Giorgia Meloni, por ser la mejor en cuanto a la comunicación pero no a la hora de hacer reformas.