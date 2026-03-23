Josep Nualart presenta 'El Monstre Judicial': Sánchez ha ayudado a "agrandar el monstruo"

Txell Partal, Josep Nualart y Gonzalo Boye. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El periodista y jefe de redacción de 'VilaWeb', Josep Nualart, ha presentado el libro 'El Monstre Judicial', un volumen de entrevistas a expertos sobre el estado de la judicatura en España y un repaso de los hechos jurídicos del 'procés', una cronología de hechos que, apunta, que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ayudado a "agrandar el monstruo", en referencia al sistema judicial.

El libro, publicado por Llibres de VilaWeb y en librerías a partir del 25 de marzo, se ha presentado este lunes por la tarde, en un acto con Nualart, el abogado Gonzalo Boye, que firma el prólogo del libro, y la editora de 'VilaWeb', Txell Partal.

El volumen se conforma a partir de una veintena de entrevistas con juristas como Joaquim Bosch, José Antonio Martín Pallín, Joaquín Urías, Wolfgang Schomburg, Olga Tubau, Josep Casadevall, Benet Salellas, Aamer Anwar, Andreu Van den Eynde y Neus Torbisco, entre otros, construyendo una "crítica severa a una cúpula judicial profundamente antidemocrática y marcada por una obsesión contra el independentismo catalán".

Nualart ha apuntado que la familiaridad de este conjunto de nombres es un "síntoma de anomalía de un Estado que decidió desplegar unos métodos represivos brutales" y ha subrayado que el libro sirve para retener el capital acumulado durante estos años sobre el comportamiento del Estado.

En este sentido, ha afirmado que este 'monstruo' viene de lejos y se ha hecho grande durante los últimos años, a lo que, señala, ha ayudado entre otros Sánchez por aplaudir la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés': "Después esta forma de agrandar el monstruo ha hecho que se revuelva y ahora se lanza encima del PSOE", ha sentenciado.

EUROPA

Nualart ha explicado que Europa "es una parte importante del libro" por su implicación judicial en los hechos que, asegura, han servido para poner ante un espejo a España.

Al respecto, Boye ha remarcado que en algunas ocasiones "se ha abusado de la vía europea" y que a veces se les ha pedido cosas que no están preparados para hacer, por lo que ha defendido que la estrategia de defensa ante los tribunales europeos es esencial y se debe ser táctico.

Así, Boye ha alertado sobre los recursos a la justicia europea acerca de la prisión provisional: "Pretender fijar unos hechos para anular la sentencia del procés es darle a Estrasburgo demasiado poder. Te tienes que reducir, ser táctico", ha asegurado, y ha añadido que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) suele ser condescendiente con los estados en este aspecto.

GONZALO BOYE

Boye también ha destacado que este libro permite una retrospectiva para tener una visión global de lo que se ha hecho en estos años y que es una situación que, sostiene, no ha sido resuelta: "Hoy estamos esperando una amnistía y eso es anormal", ha señalado.

Sobre los hechos del 'procés' ha asegurado que el artículo 155 de la constitución lo impuso el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy "pero lo ha gestionado Sánchez con sus cloacas".

"Creyeron que ellos eran parte del estado y solo tenían el Gobierno. Y ahora siguen teniendo el Gobierno pero el estado se les ha girado. Están sufriendo las consecuencias de las prácticas que aplicaron contra nosotros", ha dicho en referencia a Sánchez y el PSOE.

En esta línea, ha destacado que hoy en día "odian más al que está en la Moncloa que al que está en Waterloo", en referencia al líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y ha asegurado que en este momento él puede andar más tranquilo por Madrid que cualquier ministro del Gobierno, algo que, dice, no era así hace tres años.