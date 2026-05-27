Josep Pallarès continuará como rector de la URV de Tarragona

Pallarès junto a su equipo. - URV

TARRAGONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El catedrático Josep Pallarès continuará como rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV) durante 6 años más, tras obtener el 72,19% de los votos ponderados en las elecciones a rector.

El otro candidato, Domènec Puig, ha conseguido el 27,81% de los votos, en unas elecciones que han registrado una participación del 25,71%, informa la URV en un comunicado de este miércoles.

En su discurso, Pallarès ha apuntado que los resultados validan la forma de hacer de su equipo y su "proyecto de universidad", además de los valores de transparencia y de poner las personas en el centro.