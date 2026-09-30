Josep Tomàs Salàs (OAC) ve el crimen organizado como una amenaza "subestimada" para la democracia

El director de la OAC Josep Tomàs Salàs - OAC

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Josep Tomàs Salàs, ha afirmado que el crimen organizado se está convirtiendo en una amenaza significativa, a menudo "subestimada", para la gobernanza democrática y ha advertido de que este fenómeno intenta infiltrarse en la economía legal e intervenir en los procesos propios de la sociedad, informa la OAC en un comunicado.

Lo ha dicho este miércoles en el marco de la jornada 'Criminalitat organitzada i corrupció pública', organizada por la OAC con la colaboración del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), cuyo encuentro ha reunido a expertos del ámbito académico, policial, judicial, institucional y periodístico para analizar los riesgos de la infiltración del crimen organizado en las instituciones.

"No opera solo en los márgenes, sino que distorsiona los mercados, debilita la economía y se infiltra en las instituciones públicas pervirtiendo su misión de servir al interés público y el bienestar de la sociedad", ha dicho el director.

Salàs también ha puesto en valor el papel esencial de las personas alertadoras, ya que "tienen un papel imprescindible" para que aflore información que, de otro modo, permanecería oculta.

VISIÓN DE LOS MOSSOS D'ESQUADRA

A la jornada también ha asistido el jefe de la Comissaria General d'Investigació Criminal de los Mossos d'Esquadra, el comisario Ramon Chachón, que ha señalado la importancia del tráfico de drogas y cómo el crimen organizado busca lucrarse y obtener poder para sustituir el estado de derecho.

En este sentido, ha señalado que este tipo de estructuras criminales buscan incluso controlar partes del territorio donde el Estado ya no puede intervenir.