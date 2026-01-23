Jóvenes de Granollers y Terrassa (Barcelona) ganan el concurso de contenido en catalán de la Amic

Gala de entrega de premios del 4 Concurso Amic-Directes. - AMIC

BARCELONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jurado del 4 Concurso de creadores de contenido en catalán Amic-Directes ha reconocido con el primer premio al grupo 'Gallina de Piel', del INS Escola del Treball de Granollers (Barcelona), en categoría Deportes, y al grupo 'Les Poca-Soltes', de la Escola Goya de Terrassa (Barcelona), en categoría Actualidad.

Los galardones, dotados con 1.000 euros destinados a material audiovisual y escolar, se han entregado este jueves en el CaixaForum de Barcelona, en una gala presentada por el creador de contenido en valenciano Aitor Muñoz junto a miembros de la Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic), impulsora de la iniciativa.

Durante la gala, el presidente de la Amic, Ramon Grau, ha remarcado que para la Amic es "un reto muy importante" contribuir a fortalecer el catalán en formatos que lleguen a los jóvenes, ya sea audiovisual en directo o en formato videopódcast.

PRIMEROS PREMIOS

Del proyecto de 'Gallina de Piel', creado por Dadà Pujadas y Quim Pratginestós y dedicado al fútbol inclusivo, el jurado ha destacado que ha sabido abordar la temática "con una mirada respetuosa y comprometida, aportando contenidos de calidad y fomentando una reflexión clara y entendedora sobre los valores sociales del deporte".

Respecto a 'Les Poca-Soltes', de Marta Atala y Alba Camí, el jurado ha subrayado que han sabido "ejecutar un directo a la perfección sobre curiosidades y tradiciones de varias partes del mundo, en el que han conseguido cautivar a la audiencia con un discurso entendedor y rico en contenido, combinando información cultural con anécdotas originales".

CATEGORÍA DEPORTES

El segundo premio de la categoría de deportes ha sido para el grupo 'Taverna Byron's' del INS La Miquela de Bescanó (Girona) por, en palabras del jurado, "retransmitir la actualidad deportiva del equipo de fútbol de Bescanó desde el campo".

En la misma categoría, el tercer premio ha sido para el grupo 'El triangle' del INS Miquel Martí i Pol de Cornellà de Llobregat (Barcelona), que "ha demostrado una notable capacidad para tratar y analizar la actualidad del rugby".

CATEGORÍA ACTUALIDAD

En la categoría de actualidad, el segundo premio ha sido otorgado 'ex aequo' al grupo 'Comboi Almussafes' del IES de Almussafes (Valencia) por su videopódcast sobre teorías conspiranoicas, ofreciendo "un discurso bien estructurado que ha fomentado el debate y la reflexión crítica", y al grupo DadiRectes, de la Escola Creixen de Terrassa (Barcelona) por su cobertura dinámica y completa de una 'diada' castellera, en palabras del jurado.

El tercer premio también se ha entregado 'ex aequo' al grupo 'Les piquiponianes' del IES Joan Alcover de Palma de Mallorca, por su "ingeniosa" entrevista a una familia de 7 hijas, y al grupo 'alexandjoselin' del Col·legi Sant Josep Obrer de la misma localidad por su capacidad de reflexión y voluntad de poner en valor el uso del catalán en formatos habitualmente forecido en otras lenguas.

PREMIOS A LOS DOCENTES

La Amic ha reconocido con el Premio Docent Illes Balears a Joan Bover, del IES Joan Alcover de Palma; con el Premio Docent País Valencià a Vicent Ortega, del IES de Almussafes, y con el Premio Docent Catalunya a Isidre del Valle, del Institut La Miquela de Bescanó.

La 4 edición de concurso ha contado con cerca de 900 participantes y ha resultado en la publicación de 182 proyectos a través de las plataformas Twitch y YouTube, con un total de 160 alumnos finalistas de entre 14 y 18 años de centros de Catalunya, Baleares y la Comunidad Valenciana.