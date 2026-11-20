Archivo - El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, durante una rueda de prensa - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha afirmado que el único voto útil es al PP y que "todos aquellos votos que vayan a otras formaciones políticas son votos que no servirán para hacer un cambio radical en Catalunya y en el resto de España".

Lo ha dicho en declaraciones a periodistas en Blanes (Girona) este viernes junto a la candidata al Congreso por Girona, Diana Moya, donde ha remarcado la importancia de aglutinar el voto en el PP, sobre todo en Girona, donde se quedaron "a un puñado de votos de conseguir escaño" en las elecciones generales de 2023.

En relación al cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de este jueves por la noche, Fernández ha dicho que se vio, por un lado, el modelo de Sánchez de "improvisación, la nada y la no gestión", y por el otro el de Feijóo de gestión, experiencia y rigor, según él.

"Nuestro candidato defendió los datos, los datos contrastados, los datos sobre lo que está pasando a día de hoy en España y en Catalunya", ha subrayado, y ha concluido que solo Feijóo puso sobre la mesa soluciones a los problemas.

En la misma línea, Moya ha insistido en aglutinar el voto en las candidaturas populares, y especialmente en Girona para que no vuelvan a quedarse sin escaño en el Congreso: "Es el único voto útil y el único voto para echar a Sánchez y que, por fin, llegue un cambio a nuestras tierras y a nuestro país".