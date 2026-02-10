Juan Fernández (PP) afirma que una alianza de izquierdas es "el peor peligro para España"

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández - EUROPA PRESS

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha afirmado que una alianza de izquierdas es "el peor peligro para España", en referencia a la noticia conocida este martes de que Movimiento Sumar, Comuns, IU y Más Madrid mostrarán su voluntad de confluir juntos y sentar las bases para una nueva coalición a las próximas elecciones generales.

Así lo ha dicho en rueda de prensa desde la Cámara catalana, donde ha sostenido que esta alianza es la que ha gobernado en los últimos años: "Lo peligroso en nuestro país es el gobierno de Pedro Sánchez y los comunes", ha insistido.

También ha criticado al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, del que ha dicho que "hacer gamberradas en política no es política seria" y ha añadido que ERC lleva años apoyando al peor gobierno de la democracia, textualmente.

ARAGÓN

Preguntado por el resultado de las elecciones en Aragón ha defendido que los resultados muestran que los aragoneses han dicho "basta" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Los aragoneses han hablado claro en tres sentidos. Que quieren que gobierne Jorge Azcón, que quieren que aquellos que podemos formar una mayoría parlamentaria gobernemos con responsabilidad y, después, que basta ya de Pedro Sánchez", ha resumido.