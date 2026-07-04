Juan Fernández (PP) afirma que Illa ha hecho de Catalunya "el último refugio político del sanchismo"

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Juan Fernández, ha afirmado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha convertido Catalunya en "el último refugio político del sanchismo", y ha criticado que los Presupuestos aprobados esta semana no son los que necesita Catalunya sino los que necesita Illa y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios en Sabadell (Barcelona) este sábado ha insistido en que Illa ha "reducido la Generalitat a una simple delegación" de Sánchez y ha señalado que los Presupuestos consolidan lo que califica de infierno fiscal y ponen la zancadilla a aquellos que quieren prosperar.

"Lo que hace es primar los intereses de Pedro Sánchez y de sus socios por encima de los intereses de todos los catalanes", ha subrayado.

En este sentido, ha situado al PP como alternativa para "mejorar la vida de los ciudadanos" y que la conversación vaya dirigida a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos en ciudades como Sabadell.

INCENDIO

También se ha referido al incendio iniciado este viernes en la Bisbal d'Empordà (Girona), y ha enviado un mensaje de apoyo a los vecinos afectados y los servicios de emergencia que están trabajando en el lugar.

Ha asegurado que es triste ver esta situación y considera que Catalunya "debe mejorar su forma de planificar este tipo de catástrofes", los sistemas de emergencias y todo aquello que tiene que ver con los riesgos a los que se enfrenta el mundo rural.

Por ello, ha hecho un llamamiento a escuchar al mundo rural y a aquellos que trabajan en el campo y la agricultura porque son "quienes mejor conocen el territorio".