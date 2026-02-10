Juan Fernández (PP) critica que Catalunya vive un "colapso estructural" de los servicios públicos

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández - EUROPA PRESS

Lamenta que "el Govern ha decidido dar un paso más en la persecución de los propietarios" BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha criticado que Catalunya atraviesa un momento de "colapso estructural" que afecta a todos los servicios públicos, la actividad económica y la confianza institucional.

"Cuando en pocas semanas coinciden huelgas de docentes, médicos, agricultores y maquinistas ferroviarios, estamos ante una crisis sistémica, no ante conflictos puntuales", ha dicho este martes en rueda de prensa en la Cámara catalana, donde ha añadido que el único responsable de esta situación es el Govern, textualmente.

Así, respecto a la educación ha señalado que, según él, los últimos informes muestran un retroceso en competencias básicas, y ha añadido que cuando los docentes "alertan de que no pueden garantizar la calidad educativa el Govern debería escuchar y rectificar".

En relación a la sanidad, ha criticado que los recursos que se destinan no están siendo gestionados con la eficiencia necesaria, en sus palabras, y también ha mencionado el sector agrícola que ha definido como estratégico y "aún así se siente desprotegido ante una administración que impone cargas para no facilitar soluciones".

RODALIES

Sobre la situación de Rodalies ha dicho que es "el reflejo más visible del colapso" y ha defendido que el transporte público es, en su opinión, esencial para la productividad, la conciliación y la sostenibilidad ambiental.

Además, ha añadido que Catalunya "arrastra episodios recurrentes de debilidad presupuestaria" y ha advertido de que gobernar sin presupuestos implica limitar inversiones y bloquear proyectos estratégicos, textualmente.

VIVIENDA

En materia de vivienda ha lamentado que "el Govern ha decidido dar un paso más en la persecución de los propietarios" y, según él, se está promoviendo un relato que señala a los pequeños propietarios como responsables de la situación de la vivienda, en sus palabras.

"La experiencia económica comparada demuestra que cuando se interviene al mercado limitando rentabilidades o generando incertidumbre reguladora, el efecto inmediato es la retirada de viviendas del mercado de alquiler y la reducción de inversión en nueva construcción", ha sostenido.

En este sentido, afirma que el Govern "se ha convertido en el peor peligro para todos aquellos que quieren cromprar o alquilar un piso para iniciar su proyecto de vida".

PLENO MONOGRÁFICO

Preguntado por el pleno monográfico de este martes propuesto por Junts sobre la crisis del ascensor social, el progreso económico y el estado del bienestar ha expresado que "es curioso" que Junts proponga este debate porque, a su parecer, el 'procés' hundió a Catalunya en la decadencia política, económica y social, textualmente.

"Nosotros afrontamos este debate pensando en dejar atrás este 'procés', esta decadencia en Catalunya y, sobre todo, marcando las prioridades que tiene el Partido Popular al defender, sobre todo, lo que realmente importa al conjunto de los ciudadanos", ha zanjado.