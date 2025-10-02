Juan Fernández (PP) critica la suspensión del pleno: "La gente normal está en su puesto de trabajo"

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, junto a diputados de la formación, en una rueda de prensa desde la Cámara - EUROPA PRESS

Sobre la detención de Castillejo (CUP): "Cada diputado tiene que asumir las consecuencias de sus actos"

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha criticado este jueves que la Junta de Portavoces del Parlament haya acordado suspender el pleno de este jueves tras el asalto a la Global Sumud Flotilla y la detención de la diputada de la CUP Pilar Castillejo: "Lesiona el interés de los ciudadanos y el interés general. Hoy la gente normal está en su puesto de trabajo".

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa desde la Cámara, en que ha asegurado textualmente que el Parlament, con esta decisión, está contribuyendo de forma surrealista a un teatro frívolo como el que cree que era la misión de la Flotilla: "Nunca antes hemos visto suspender un pleno del Parlament por un conflicto bélico en cualquier otra parte del planeta".

"El Parlament no está para corear causas políticas. No está para posicionarse a favor de situaciones internacionales de parte. Los políticos estamos, nos pagan, para solucionar los problemas de los catalanes y no para hacer activismo político", ha añadido.

CASTILLEJO Y COLAU

Preguntado por cuál era la forma adecuada de responder ante la detención de un miembro de la Cámara, ha dicho que "cada diputado tiene que asumir las consecuencias de sus actos", y que si él se fuera a Corea del Norte a exigir cualquier cuestión, él mismo pediría a sus compañeros que no suspendieran un pleno si se le detuviera.

"Las consecuencias de los actos de esta diputada ya las estamos viendo. Y de eso no tienen culpa los ciudadanos de Catalunya", ha argumentado, y ha sostenido que la Flotilla no tenía la misión de sensibilizar o contribuir a la ayuda a Gaza, sino de generar un teatro mediático, en sus palabras.

Finalmente, ha dicho que la posición de su partido ante este conflicto es clara, y que trasladan su respeto y solidaridad "con todas las víctimas de esta guerra", algo que cree que otros no hacen.

"Ada Colau y Pilar Castillejo, diputada de esta Cámara, volverán pronto a sus casas en un cómodo avión. Pero los rehenes que tiene retenidos Hamás en trincheras infrahumanas siguen ahí", ha afirmado, a la vez que ha dicho que los integrantes de la misión ya sabían a lo que se exponían.