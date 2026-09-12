Juan Fernández (PP) defiende la alternativa de la Catalunya real frente al modelo "fallido" del PSC

Archivo - El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha defendido la construcción de una alternativa a pie de calle de la que considera la Catalunya real frente al modelo "fallido" del PSC que, lamenta, se ve en Catalunya, así como también en Lleida con las políticas del alcalde, Fèlix Larrosa.

En declaraciones a los medios desde Lleida, junto al líder del partido en la ciudad, Xavier Palau, ha asegurado que ahí hay un gobierno socialista que no resuelve los problemas reales de los ciudadanos: "Tenemos una ciudad que se ha convertido en el 'far west'", ha apuntado.

"Ha convertido Lleida, como ha convertido el Partido Socialista toda Catalunya en la capital de la ocupación ilegal, en la capital de la multirreincidencia, en la capital de la delincuencia, en la capital de las bandas organizadas", ha sostenido.

Así, ha dicho que la alternativa que defiende su partido se basa en la "mano dura", y que el modelo que funciona es el que aplica el alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol, que restablece la identidad de las ciudades.

Fernández ha criticado que Larrosa sea un "fiel alumno" del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y ha señalado que, ante un problema de seguridad de grandes dimensiones en la ciudad este verano no se le ha ocurrido otra cosa que crear un grupo de expertos como, dice, ha hecho Illa en varios ámbitos.

En este sentido, ha apuntado que los ciudadanos de Lleida tienen "una elección muy fácil, que es el continuismo y decadencia, que es el PSC" y, por otro lado, Palau y el PP que defienden poner orden y recuperar la identidad, una alternativa que, asegura, recorre toda la geografía catalana más allá de Lleida.

XAVIER PALAU

Por su parte, Palau también ha puesto el foco en la situación de seguridad en la ciudad y ha criticado al gobierno municipal por el "caos de la improvisación constante y continuada que ha acabado desembocando en que Lleida sea noticia a nivel nacional por la falta de credibilidad en materia de seguridad".

Por ello, ha propuesto un "plan de choque" a determinar y ejecutar en los próximos 90 días para garantizar que haya policía de forma continuada en los puntos más problemáticos de la ciudad, que se identifiquen estos puntos y que los datos se comuniquen semanalmente a la ciudadanía.

Además, ha expuesto que en su programa electoral defenderán que el cuerpo de Guàrdia Urbana sea de 300 agentes y que su sueldo se equipare al de los Mossos d'Esquadra.

También se ha comprometido a negar "todas las ayudas municipales a los delincuentes incívicos reincidentes", y ha añadido que los delincuentes no tienen cabida en Lleida.