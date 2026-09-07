Juan Fernández (PP) defiende que Ayuso no llamó "mindundis" a los catalanes, sino a los políticos

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, en una rueda de prensa en la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha defendido este lunes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no llamó "mindundis" a los catalanes en su conjunto, sino a la clase política catalana.

"Se refería a la clase política catalana que durante años ha hundido a Catalunya en la más absoluta de las decadencias", ha dicho en una rueda de prensa al preguntársele por las palabras de Ayuso en las que aseguraba que el nuevo modelo de financiación aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) solo busca "pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis".

Fernández ha afirmado que "Ayuso, como el resto de presidentes, se indigna cuando ve a un presidente catalán pidiendo más dinero, pero en cambio teniendo la mayor estructura política de todo el país", y por ello, ve legítima sus críticas al modelo de financiación.

En este sentido, ha asegurado que Illa y quienes han pactado la propuesta de financiación, en referencia a ERC, "no quieren el dinero para mejorar los servicios públicos, lo quieren para seguir alimentando esa macroestructura política que es la Generalitat".

"Hace 20, 25, 30 años, Catalunya era un territorio que podía dar lecciones al resto de España en gestión de servicios públicos. 20, 25 años después, Catalunya no está para dar lecciones. ¿Esto es culpa de los catalanes? No", ha concluido.