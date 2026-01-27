Juan Fernández (PP) rechaza que se culpe "a gobiernos de hace más de 10 años" por Rodalies

El portavoz del PP en el Parlament de Catalunya, Juan Fernández - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha calificado de "insulto a la ciudadanía que se busquen responsables en gobiernos de hace más de 10 años" por los cortes e incidencias en la red de Rodalies durante la última semana.

En rueda de prensa desde la cámara catalana ha dicho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "lleva gobernando casi una década" y que, por tanto, él es, dice, el principal responsable.

Asimismo, ha señalado que la responsabilidad también recae en el ministro de Transportes, Óscar Puente, del que ha dicho que ha actuado de forma negligente --textualmente-- y la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, que "tiene Catalunya patas arriba".

"Rodalies no falla, es el Govern el que está fuera de servicio", ha afirmado y ha asegurado que no es cuestión de mala suerte, sino de años de mala gestión, abandono político e incompetencia, según él.

También ha destacado que, a su parecer, el problema no es de competencias: "Cuando gobiernas y todo falla la responsabilidad es tuya, exclusivamente tuya. Esta es la historia de dos gobiernos socialistas y un mismo fracaso".

JUNTS Y ERC

También se ha referido a la posición de Junts y ERC: "Mucho enfado, muchos tuits, muchas declaraciones contundentes pero cuando llega la hora de la verdad siguen apuntalando a un gobierno negligente", ha asegurado, en referencia tanto al Gobierno como al Govern.

"Prefieren conservar cuotas de poder antes que defender a los usuarios de Rodalies", ha añadido, y ha argumentado que lo único que tendría consecuencias reales es romper con estos gobiernos, textualmente.