Juan Fernández (PP) tacha de "miserable" la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández - EUROPA PRESS

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha tachado de "miserable" la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno este martes tras un acuerdo con Podemos porque, dice, sirve para tapar la situación del sistema ferroviario

En rueda de prensa desde la cámara catalana este martes ha dicho que "ahora mismo el país tiene un reto, que es el reto de asegurar las vías ferroviarias y asegurar la seguridad en todo el trazado", ante una situación que califica de escándalo.

Sobre la medida, ha argumentado que el país "tiene un reto para endurecer las condiciones de obtener esta nacionalidad, no un reto para facilitarla" y ha añadido que la primera premisa debe ser que una persona contribuya, en sus palabras.

"Que trabaje, que se adapte y que se tome la obtención de esta nacionalidad española como un honor, no como un trámite administrativo", ha sentenciado en referencia a quienes quieran obtener la nacionalidad.

Ha defendido textualmente endurecer las medidas para la regularización: "Lo que no podemos hacer es regularizar este medio millón de personas sin control y facilitando por la puerta de atrás esta regularización masiva que yo creo que ya no tienen cabida en nuestra sociedad de hoy en España", ha zanjado.