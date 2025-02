Juan Manuel Santos defiende que Ucrania y la UE formen parte de un diálogo "inclusivo" para la paz

Archivo - El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos, interviene durante la apertura del evento 'World in Progress' de Grupo Prisa, a 14 de octubre de 2024, en Barcelona, Cataluña (España). FOTO DE ARCHIVO

Lamenta la insuficiente aplicación del acuerdo de paz en Colombia por "la ceguera" de dirigentes

BARCELONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz 2016, Juan Manuel Santos, ha defendido que Ucrania y la Unión Europea formen parte de un diálogo "constructivo e inclusivo" para la paz en Ucrania, tras el inicio de las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos.

Así se ha pronunciado este miércoles en su acto de investidura como doctor honoris causa de las universidades del Campus Iberus de Excelencia Internacional, las de Zaragoza, Lleida, Pública de Navarra y La Rioja, en el Auditorio del Centro de Culturas y Cooperación Transfronteriza del campus de Cappont en Lleida.

Santos ha celebrado el inicio del diálogo entre Rusia y Estados Unidos, pero ha subrayado: "Ahí tienen que estar presentes Ucrania y Europa y tienen que estar presentes unos principios de cualquier paz estable y duradera, la justicia sobre todo".

Este reconocimiento se ha entregado por "su esfuerzo para terminar la guerra civil de más de 50 años en Colombia, por la implementación de valientes políticas ambientales con la finalidad de consolidar la protección de la biodiversidad y combatir el cambio climático", y también por ser uno de los impulsores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que promueve la Agenda 2030.

LA PAZ EN COLOMBIA

El premio Nobel de la Paz ha explicado que fue ministro de Defensa de Colombia y lideró una ofensiva militar y policial contra los grupos armados de las FARC, tras lo que fue elegido presidente del país e inició el diálogo de paz con la guerrilla: "Muchos me llamaron traidor, porque me habían elegido como héroe de guerra. Pero prefiero ser traidor de los que sólo creen en la guerra, que traidor de mi propia conciencia", ha afirmado.

Ha lamentado que "la codicia de las organizaciones criminales y la ceguera de algunos de dirigentes que no han dado suficiente impulso a la implementación del acuerdo de paz, han generado que la violencia" vuelva a aflorar y crecer en varias zonas de Colombia.

Santos ha advertido de que si no se cultiva "la meditación y la compasión, el mundo seguirá en la deriva, con la amenaza de la autodestrucción si alguien comete la temeridad de usar las armas nucleares", y ha llamado a comprometerse con el logro y el mantenimiento de la paz frente a los impulsos de mentes de destrucción y ataque.

EL MIEDO Y EL AMOR

Ha subrayado que el dilema no es solo por un tema de tierras, poder o fanatismo, sino entre el miedo y el amor: "El que teme, golpea con los ojos cerrados. El que ama, tiene los ojos abiertos para ver la chispa de luz que hay en todo ser humano. Incluso el que odia, no hace otra cosa que pedir amor por medios inadecuados".

El expresidente colombiano considera que no habrá paz en el mundo mientras que el ser humano no busque y encuentre la paz que habita en su interior, ya que considera que es un camino "hacia dentro", y ha apelado a una masa crítica que le diga al mundo que no acepta la doble moral de hablar de paz y suministrar recursos y armas para la guerra.