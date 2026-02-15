Judit Neddermann revisita su música con la GIO Symphony: "Es la dimensión más preciosa de las canciones"

Archivo - La cantautora Judit Neddermann en una imagen de archivo- - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cantautora Judit Neddermann, que comenzará en febrero una gira por sus 10 años de trayectoria junto a la orquesta GIO Symphony, ha asegurado que siente como un regalo poder emprender un proyecto tan sofisticado, elegante y potente, en sus palabras: "Es la dimensión más preciosa de las canciones".

"A cantar con orquesta no hay nada que se le parezca. Es como si te dejasen subir a las nubes, y las nubes te llevasen a donde quieres ir. Es extraordinario", ha reflexionado Neddermann en una entrevista con Europa Press, en la que ha apuntado también que su forma de cantar y su timbre de voz conecta muy bien con la propuesta sinfónica.

La cantante estrenará la producción en Girona el 28 de febrero, en la que revisita algunas de sus canciones con arreglos de Joan Albert Amargós; después, girará por Figueres, Sabadell, Barcelona, L'Escala y Calonge.

Neddermann ha explicado que poder cantar sus canciones con orquesta era algo que esperaba mucho más tarde en su carrera --"a los 30 años de trayectoria, o algo así"--, pero que está muy agradecida de haberlo poder hecho tras una década sobre los escenarios.

EL PROCESO CREATIVO

La propuesta le llegó mientras estaba de gira presentando su trabajo junto a Pau Figueres, en lo que era un contexto de calma: "Es una producción que yo misma no hubiese puesto en marcha, me parecía colosal, era demasiado riesgo. Que viniese desde fuera con tanta seguridad, confianza e ilusión, y que enseguida Joan Albert Amargós se sumase, me hizo tirar adelante".

Ha explicado trabajar con Amargós ha sido "un privilegio" y ha alabado sus arreglos que, asegura, le hacen emocionar cada vez que escucha la simulación hecha con ordenador, a la espera de poder oír cómo suena la orquesta real.

La experiencia le ha permitido descubrir "una nueva capa", una nueva dimensión de sus canciones, como quien se pone unas gafas y ve más cosas que las que ve normalmente, en sus palabras; también ha podido muchos nuevos matices musicales que no conocía antes de que Amargós pasase las composiciones por su tamiz.

"Me he dado cuenta que mis canciones en el fondo tienen esta dimensión, y eso me hace sentir muy satisfecha como autora. Tienen una estructura que permite que la orquesta haga un viaje y se luzca, cada parte tiene su sentido, y es muy agradable el camino a la hora de escucharla", ha dicho.

LA GIRA

La propuesta escénica, a cargo de Josep Iglesias, tiene como elemento central el rojo, color central del que viste toda la orquesta, que se sitúa en un escenario sin más objetos que sus propios cuerpos; así, se rompe la idea clásica de una orquesta vestida de negro "a la sombra del cantante".

Neddermann ha asegurado que afronta la gira con muchas ganas: "Tengo un público muy sensible y muy fiel, que lleva muchos años confiando en lo que hago, y poderles entregar esto, que me parece exquisito --por el arreglo de Joan Albert Amargós y por la magnitud de la escena-- me hace mucha ilusión".

En ese sentido, siente que la gente la reconoce y le asocia a la música que más le gusta hacer, algo que ve como un privilegio: "Veo de todo en la industria musical, y yo tengo la envergadura que tengo, pero lo que hago es lo que realmente quiero hacer, son los mensajes que quiero transmitir, nunca me he movido con fines comerciales. Poder vivir de esto sin tener que hacer concesiones me hace sentir muy bien".

Explica se siente muy querida y muy cuidada por la industria musical catalana y por su público, y agradece que se sigan llenando sus conciertos tras más de 10 años de trayectoria: "Hay mucha música artesana que a quien le interesa ya la va a buscar".

NUEVOS PROYECTOS

Sobre sus nuevos proyectos, ha explicado que le gustaría grabar la gira y que ya tiene entre manos un disco de música tradicional catalana junto al Trio Fortuny, que empezó en paralelo al proyecto con la GIO.

Aunque no sabe si su próximo trabajo original estará relacionado o beberá de la música sinfónica, la cantante apunta que todo lo que hace "se va sumando", y que todo le inspira.