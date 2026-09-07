El juez admite la querella por la expulsión de 600 'cantaires' de la Sagrada Familia

Archivo - El Papa León XIV preside la celebración de la Santa Misa, en la Sagrada Familia, a 10 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón/Europa Press/Pool - Europa Press

BARCELONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona ha admitido a trámite la querella presentada por Acció Cassandra por los hechos ocurridos en la Basílica de la Sagrada Família durante la visita del Papa León XIV a la ciudad el pasado 10 de junio, donde unos 600 'cantaires' fueron expulsados del templo y posteriormente encapsulados en un operativo policial y de seguridad.

Según informa Acció Cassandra en un comunicado y de la interlocutoria consultada por Europa Press, el juez considera que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de detención ilegal cometida por funcionario público, prevaricación administrativa, delitos contra los derechos fundamentales y delito de odio o discriminación ideológica y nacional.

Además, aprecia un agravante por la afectación que supuso en menores de edad que se encontraban entre los 'cantaires'.

Así, el juez acuerda abrir diligencias previas y pide a la Direcció General de la Policia de los Mossos d'Esquadra y al Cuerpo Nacional de Policía que identifiquen al jefe del operativo y la cadena de mando que ordenó el encapsulamiento exterior tras la expulsión de los 'cantaires'.

También solicita recoger las grabaciones de seguridad del interior de la basílica y de la vía pública en el perímetro donde se produjo el encapsulamiento, así como tomar declaraciones a testimonios y personas afectadas.