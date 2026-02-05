La jueza acuerda prorrogar la investigación a 3 mossos por el retorno fugaz de Puigdemont en 2024

Archivo - El expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont interviene en un acto de bienvenida organizado por entidades independentistas en el paseo Lluís Companys, a 8 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona ha acordado prorrogar 6 meses la investigación a 3 mossos por su presunta participación en el retorno fugaz a Barcelona del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el 8 de agosto de 2024, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press.

En el auto, avanzado por 'La Razón', la jueza acepta ampliar el plazo de la instrucción, que finalizaba el 9 de febrero, a petición de Fiscalía, Vox y Hazte Oír, y en contra de lo solicitado por los investigados.

La jueza argumenta que, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos investigados, que pueden ser constitutivos de un delito contra la Administración Pública, y que "faltan por practicar diligencias de investigación ya acordadas" es necesario acordar la prórroga.

MÓVILES

En el marco de esta investigación, el pasado diciembre la magistrada ordenó "la recogida y/o intervención forzosa" de los móviles a los policías, según el auto consultado por Europa Press.

La titular, que inicialmente rechazó la petición de HazteOir, lo acordó tras un auto de la Audiencia de Barcelona, señalando que era necesaria la identificación de las llamadas y mensajes vía SMS, Whatsapp y Telegram de los investigados y algún número vinculado a Puigdemont en un periodo comprendido entre el 8 de julio y el 9 de agosto de 2024.

La instructora alegó que las medidas eran "proporcionadas" y necesarias para avanzar en la investigación, así como para conocer los hechos que puedan atribuírseles a los investigados, pues no hay medidas menos gravosas e igualmente últiles para el esclarecimiento de los hechos.