La jugadora del FC Barcelona y de la selección española Vicky López - CUPRA

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jugadora del FC Barcelona y de la selección española Vicky López se ha incorporado como nueva embajadora de Cupra con el objetivo compartido de "inspirar a una nueva generación a seguir su propio camino y aprender más allá de las aulas", informa la compañía en un comunicado este martes.

López, por su parte, ha explicado que comparte los mismos valores que Cupra y ha expresado que espera "ayudar e inspirar a las nuevas generaciones a confiar en su instinto, aprender de la calle, desafiar las reglas y alcanzar sus metas".

La jugadora se une así a otros deportistas como la también futbolista y 3 veces ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas, y al piragüista Saúl Craviotto.