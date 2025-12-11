Juliá (Banco Santander) pide "ajustar la regulación" para evitar penalizar el crecimiento

Archivo - El CEO de Santander España, Ignacio Juliá, en una imagen de archivo. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ceo de Banco Santander en España, Ignacio Juliá, ha pedido "ajustar la regulación" para evitar penalizar el crecimiento, informan fuentes de la entidad a Europa Press este jueves.

Juliá, que ha participado en el III Foro Financiero de Prensa Ibérica, ha añadido que "de lo que se trata es de hacer un mejor uso del capital" para impulsar a las pymes y sectores estratégicos, aunque manteniendo la estabilidad del sistema financiero, en sus palabras.

Por ello, ha pedido una "regulación prudencial y una supervisión más equilibradas" que permita combinar esta estabilidad financiera con un incremento de la competitividad y el crecimiento.

Ha dicho que, para lograrlo, "es fundamental" contar con un marco estable, predecible y eficiente que permita a los bancos, textualmente, aprovechar todo el potencial de crecimiento.

El directivo ha lamentado que se ha desarrollado un marco regulatorio "muy denso" que puede generar duplicidades y restar agilidad a la hora de financiar a las empresas.